Suspeito do desaparecimento de Maddie acusado pelo MP alemão de mais cinco crimes sexuais em Portugal

Madeleine McCann desapareceu em 2007, no Algarve.





Christian Brueckner, principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, foi acusado, esta terça-feira, de mais cinco crimes sexuais cometidos em Portugal.

De acordo com o jornal britâncio The Telegraph, a justiça alemã avançou hoje que tinha acusado um homem de 45 anos, suspeito no caso de Maddie, de várias ofensas sexuais, alegadamente cometidas em Portugal entre 28 de dezembro de 2000 e 11 de junho de 2017.

"O acusado é a mesma pessoa que estava ligado ao caso do desaparecimento da menina britânica de três anos, Madeleine Beth McCann", escreveu o procurador de Braunscheweig em comunicado, adiantando ainda que o acusado "é acusado de três ofensas agravadas de rapto e duas de abuso sexual de crianças".

Recorde-se que Madelein McCann desapareceu, em 2007, quando tinha três anos, na Praia da Luz, no Algarve.