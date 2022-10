GNR deteve homem com 1.854 doses da canábis

Foram ainda apreendidos um telemóvel, uma balança de precisão, 43 munições e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.





Um homem de 66 anos foi detido, em Moncorvo, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, por militares da GNR afetos ao Núcleo de Investigação Criminal (NIC), por estar na posse de 1.854 doses de canábis.

"No âmbito de uma investigação por tráfico e cultivo de estupefacientes, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou com a detenção do suspeito e a apreensão de 1.854 doses de canábis", disse a GNR, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira.

A autoridade apreendeu ainda um telemóvel, uma balança de precisão, 43 munições e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, o Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo, na quinta-feira passada, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a obrigação de se apresentar periodicamente às autoridades policiais da sua área de residência.