Angela Lansbury morreu aos 96 anos

A protagonista da popular série de televisão Crime, Disse Ela, Angela Lansbury, aos 96 anos. O anúncio foi feito pela família da atriz "Os filhos de Angela Lansbury estão tristes por anunciar que a mãe morreu pacificamente enquanto dormia em casa, em Los Angeles, à 1h30 de hoje, terça-feira, 11 de outubro de 2022, apenas cinco dias antes do seu 97.º aniversário", revelam em comunicado.

Angela Lansbury nasceu em Inglaterra a a 16 de outubro de 1925. Era filha da também atriz Moyna MacGill e neta de George Lansburry, líder do Partido Trabalhista entre 1932 e 1935. Interpretou vários papéis na televisão, no cinema e no teatro, mas foi como Jessica Fletcher que conheceu o caminho para o estrelato com Crime, Disse Ela. A série foi exibida a primeira vez em 1984, num total de 12 temporadas e ganhou dois Emmys e dois Globos de Ouro.