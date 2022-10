O "primeiro grande museu" de cultura punk abre portas em janeiro nos EUA

O "primeiro grande museu do punk" irá abrir portas em Las Vegas, nos Estados Unidos da América (EUA), e conta com mais de 1100 metros quadrados. O objetivo passa por contar a história do movimento em todas as suas expressões.

O "Museu do Punk Rock", assim se chama, é uma ideia de “Fat Mike”, líder do banda NOFX, que tem vindo a colecionar várias peças ligadas ao punk rock com o intuito de serem expostas numa loja. Agora, vão estar abertas ao público num museu. A inauguração está marcada para o dia 13 de janeiro de 2023.

Os visitantes poderão ver uma t-shirt dos Vultures, usada por Debbie Harry, os icónicos chapéus dos Devo, e uma guitarra acústica usada pela banda Rise Against, e ainda terão a hipótese de participar em várias exposições interativas.

"Queremos que haja pessoas a vir da Indonésia e vejam um folheto da sua banda na parede. Quero dar a toda a gente que tem uma banda punk espalhada pelo mundo essa oportunidade", disse "Fat Mike" em declarações à revista Spin, deixando claro: “Se é uma banda punk, pode estar cá”.

Nas palavras de Vinnie Fiorello, ex-baterista dos Less Than Jake, o museu é “uma carta de amor ao punk rock”, acrescentando: “queremos mostrar esta paixão comum a tantas pessoas diferentes".