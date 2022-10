Ossadas encontradas na Madeira são de homem que desapareceu em 2014

As ossadas vão ser objeto de exames pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e exames complementares pelo Laboratório de Polícia Cientifica.





As ossadas encontradas na segunda-feira na na freguesia da ilha, no concelho de Santana, no norte da Madeira, são de um madeirense que desapareceu naquela zona em 2014, adiantou fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Em declarações à agência Lusa, a fonte afirmou que "não há suspeita de crime na origem do desaparecimento" do homem, não tendo sido revelados, contudo, mais pormenores.

A mesma fonte informou ainda que as ossadas vão ser objeto de exames pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e exames complementares pelo Laboratório de Polícia Cientifica.

Recorde-se que, na segunda-feira, a PJ adiantou que se tinha deslocado "ao local logo que foi comunicado pela Polícia de Segurança Pública de Santana, que foi alertada por um popular, para o aparecimento das ossadas".