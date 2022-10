Montenegro pede mais oferta no alojamento

Desde o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), depois de uma visita à Universidade de Évora, Luís Montenegro, presidente do PSD, deixou um recado ao Governo de António Costa.





Aumento

Desde o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), depois de uma visita à Universidade de Évora, Luís Montenegro, presidente do PSD, deixou um recado ao Governo de António Costa: “Quero, mais uma vez, renovar o apelo para que o Governo cumpra aquilo que prometeu há quatro anos, que é duplicar a capacidade de alojamento e de oferta por parte do sistema público”, afirmou, considerando tratar-se de “um problema muito grave” ligado à falta de alojamento para estudantes, que “é transversal ao país” e que se “agudiza muito em algumas universidades”, entre as quais a de Évora.

Menos

“Há um desinvestimento cuja consequência é haver menos cerca de 70% da oferta necessária para esta região poder acolher os estudantes que procuram vir ao encontro das suas vocações e do esforço que fizeram para entrar nos cursos aos quais se candidataram”, defendeu o dirigente social-democrata, que apelou ainda ao Governo para trabalhar com autarquias, instituições sociais e investidores privados “a possibilidade de se construírem mais residências para estudantes do ensino superior”.

Inviável

“Está a criar-se um constrangimento, um bloqueio, que, em muitos casos, vai mesmo inviabilizar que os alunos possam prosseguir as suas vidas académicas”, acrescentou Luís Montenegro.