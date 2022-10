Comissão admite abusos policiais que aconteceu no trágico jogo de futebol na Indonésia

Tragédia

A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Indonésia anunciou que existem indícios de abusos das forças policiais na tragédia que causou mais de 130 mortos e centenas de feridos num estádio de futebol, em Malang.

Causa de morte

Em conferência de imprensa, um responsável da comissão referiu que o gás lacrimogéneo lançado para tentar conter as centenas de adeptos foi uma das principais causas da morte de 132 pessoas. “A queda de muitas vítimas foi provocada pelo lançamento de gás lacrimogéneo, sobretudo na zona das bancadas”, afirmou Choirul Anam.

Conflito

O uso de gás lacrimogéneo, proibido pela FIFA, é uma das principais violações a ser investigadas, pois causou a debandada de pessoas num estádio sem as vias de escoamento adequadas, no desafio entre o Arema, que jogava em casa, e o Persebaya Surabaia, na cidade de Malang, na ilha de Java, disputado em 1 de outubro. O triunfo dos forasteiros resultou no desagrado dos locais e consequente invasão de campo em confronto com as autoridades, que responderam com o uso de cassetetes e gás lacrimogéneo.