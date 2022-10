Rei Carlos III tem fotografia do casamento do princípe Harry e Meghan Markle no escritório

Olhos mais atentos descobriram que o novo rei de Inglaterra tem, no seu escritório, uma fotografia do dia do casamento do filho e Príncipe Harry e Meghan Markle.





Longe da vista, longe do coração não parece ser uma ação que o Rei Carlos III assuma no seu quotidiano. Olhos mais atentos descobriram que o novo rei de Inglaterra tem, nas várias molduras que adornam o seu escritório, uma fotografia do dia do casamento do filho Príncipe Harry e Meghan Markle.

A fotografia foi avistada num vídeo publicado pela ITV, onde mostra Rei Carlos III a encontrar-se com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, naquele que seria o arranque das reuniões semanais entre os dois líderes.

Com os dois no centro da sala, ao fundo está uma cómoda com duas molduras de retratos da família. A fotografia em questão parece ser o retrato oficial da família real do casamento de Markle e Harry em 2018.

Também há uma fotografia na coleção de Carlos, onde aparece a falecida mãe, Rainha Isabel II, acompanhada pelos três herdeiros: agora Rei Carlos, o Príncipe Guilherme e o Príncipe Jorge.

Rei Carlos III vai ser coroado no dia 6 de maio de 2023, em Londres, anunciou, esta quarta-feira, o Palácio de Buckingham.

A cerimónia – onde Carlos III e a Rainha Consorte, Camila, serão coroados - vai decorrer na Abadia de Westminster, numa cerimónia religiosa conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder da Igreja Anglicana.