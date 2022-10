Ganso 'invade' campo durante jogo de basebol nos Estados Unidos

O jogo decorria com a má companhia da chuva, quando o animal surpreendeu os jogadores e se deitou no campo.





Um ganso selvagem ‘invadiu’, na noite de quarta-feira, o campo durante o jogo de basebol entre os Los Angeles Dodgers e os San Diego Padres, no estado norte-americano da Califórnia.

O jogo decorria com a má companhia da chuva, quando o animal surpreendeu os jogadores e se deitou no campo “provavelmente ferido”, segundo noticiou a NBC Los Angeles.

Retirá-lo do campo não foi tarefa fácil. Os funcionários do estádio dos Dodgers “viram-se gregos” para conseguir apanhar o ganso, que voou pelo estádio a fugir. Foi preciso uma toalha e um caixote do lixo para capturar o animal, que depois de várias fugas, aterrou perto da terceira base.

A partida terminou com a vitória dos San Diego Padres sobre os Los Angeles Dodgers por 5-3.

Veja aqui o momento