Pink Floyd – Wish You Were Here

Roger Waters - baixo e voz

David Gilmour - guitarra e voz

Rick Wright - teclados

Nick Mason - bateria



participações especiais:

Roy Harper - vocais em Have a Cigar

Dick Parry - saxofone



Abbey Road Studios – 1975

por Telmo Marques



Talvez o definitivo e também o último trabalho em conjunto dos Pink Floyd, até Roger Waters (para o bem e para o mal) tomar definitivamente as rédeas da banda.

Após o sucesso estrondoso que foi Dark Side of The Moon em 1973, cabia agora aos elementos dos PF produzirem um sucessor à altura, possivelmente não a nível de vendas (saberiam à partida que era praticamente impossível) mas pelo menos a nível artístico e estilístico.



Sempre fã de álbuns conceptuais, Roger Waters, e após várias tentativas frustradas, decide-se finalmente por prestar homenagem ao seu ex-companheiro de banda, Syd Barrett, sucumbido nos finais dos '60s aos alucinogénicos, que o terá rapidamente levado a descer ao inferno da esquizofrenia.



E assim começa uma viagem intemporal, com um preâmbulo de camadas de sintetizadores, até aquelas quatro notas de guitarra que transformariam Shine On Your Crazy Diamond numa canção conceptual das melhores que ouvi até hoje.

Toda uma ode ao fundador da banda, seu letrista principal, vocalista e guitarrista.

Por vezes, as escolhas que fazemos ao longo da vida, define-nos para todo o sempre, sendo que no caso de Syd Barret, foram precisos "apenas" 22 anos, para nos roubar de toda a sua genialidade artística, precisamente quando começávamos a tomar-lhe o gosto.



Welcome to the Machine é uma referência generalizada à indústria musical, principalmente aos seus "top men", bem como a 3ª música do LP, Have a Cigar, cantada por Roy Harper, conhecido cantautor inglês, que se encontrava a gravar igualmente em Abbey Road, mas num outro estúdio.

Após várias e infrutíferas tentativas a cantarem eles mesmos a música, tanto Roger Waters como David Gilmour, acharam por bem que fosse uma outra pessoa a lidar com os vocais neste específico tema, e estando Roy Harper ali à mão de semear, acharam por bem convidá-lo, e, diga-se en passant, fez um excelente trabalho, com uns vocais potentes, mas sem nunca perderem a melodia e atingindo o alvo pretendido na mouche.



" We're just knocked out, we heard about the sell-out

You gotta get an album out, you owe it to the people

We're so happy we can hardly count

Everybody else is just green, have you seen the chart?

It's a hell of a start, it could be made into a monster

If we all pull together as a team"



Assim, forja-se caminho para a 4ª música do álbum, uma das baladas mais tocada em karaokes de todo o mundo, para mal dos meus pecados...!!!

Talvez a música mais reconhecível de todo o álbum, em que a guitarra e voz de David Gilmour, combinam de uma forma magistral com o piano de Rick Wright.

Uma canção épica, quase a finalizar um épico álbum...!!!



A 5ª canção, Shine on You Crazy Diamond partes VI-IX, é a cereja no topo do bolo, continuando onde a primeira metade da música tinha acabado, sendo o epílogo perfeito para mais um álbum da minha vida.



"Nobody knows where you are,

how near or how far.

Shine on you crazy diamond.



Pile on many more layers

and I'll be joining you there.

Shine on you crazy diamond."



P.S. a título de curiosidade, aquando da gravação do álbum, entra no estúdio um homem obeso, de cabeça e sobrancelhas rapadas, que ninguém no imediato reconheceu.

Só apenas depois de uns bons 45 minutos, aparentemente Nick Mason, olhando mais de perto para essa pessoa, reconhece que é o homem retratado no álbum, nem mais nem menos, Syd Barrett.