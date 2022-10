Portugal saúda acordo entre Israel e Líbano que "promove paz" e "segurança"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, saudou esta quinta-feira o acordo conseguido entre Israel e Líbano sobre a delimitação das suas fronteiras marítimas.

"Portugal saúda o acordo alcançado entre o Líbano e Israel para a delineação da sua fronteira marítima. A sua implementação gerará novas oportunidades e promoverá a paz, prosperidade e segurança" em ambos os países, pode ler-se num tweet do ministério.

Portugal welcomes the agreement between Lebanon and Israel on the delineation of their maritime boundary. Its implementation will generate new opportunities and promote peace, prosperity, and security in 🇱🇧, 🇮🇱 and in the region as a whole. https://t.co/vOsqbmhVYN