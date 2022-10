Efemérides de 14 de Outubro (2022)

1878 Edison solicitou há 144 anos a primeira das suas patentes relacionadas com a iluminação eléctrica.

1923 As autoridades soviéticas substituíram oficialmente o calendário juliano pelo gregoriano, há 99 anos.

1936 foi publicada há 86 anos a reforma do ensino liceal do Estado Novo.

1968 Teve lugar há 54 anos a primeira emissão televisiva do espaço, a partir da nave espacial norte-americana Apolo VII.

1978 Foi inaugurada há 44 anos a Escola de Medicina Dentária de Lisboa.

2006 O Conselho de Segurança da ONU aprovou há 16 anos a Resolução 1718 que impôs sanções económicas e financeiras à Coreia do Norte e exigiu que Pyongyang se abstenha de qualquer novo teste nuclear, pelos vistos, sem grandes resultados.

2008 A Organização Mundial de Saúde classificou há 14 anos Portugal como um dos cinco países do mundo que mais "notáveis progressos" fizeram na redução da taxa de mortalidade desde 1975, em especial da mortalidade infantil.

2018 O Papa Francisco proclamou há 3 anos santo Paulo VI e o bispo de S. Salvador Óscar Romero.

2021 O preço recorde para uma obra de arte de Banksy foi pago há 1 ano, 18,5 milhões de libras (US $ 25,4 milhões) por "Love is in the Bin", que foi famosamente destruído na compra em 2018.