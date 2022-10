Natalidade aumentou no mês de agosto

Portugal registou em agosto deste ano um aumento do nascimento de bebés em 5,3% relativamente ao mesmo mês de 2021, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísta (INE).

De acordo com os dados divugados, registara-se 7.537 nados-vivos em agosto de 2022, sendo que, no mesmo mês do ano passado, o número foi de 7.159.

Apesar disso, o saldo natural continua negativo (-1.702), "agravando-se em relação ao do mês homólogo de 2021", quando registou o valor de -1.305.

Já em setembro, o número de óbitos (8.705) foi inferior ao registado em agosto (-2,2%) mas superior ao registado em setembro de 2021 (+1,5%).