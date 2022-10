Jeremy Hunt é o novo ministro das Finanças britânico

Hunt foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante um ano no governo de Theresa May, tendo antes disso estado com a pasta da Saúde no governo de David Cameron.





Jeremy Hunt é o novo ministro da Finanças do governo do Reino Unido, substituindo Kwai Kwasi Kwarteng, que foi afastado inesperadamente após apenas 38 dias no cargo.

De acordo com o gabinete da primeira-ministra, Liz Truss, Edward Argar vai substituir Chris Philp como secretário de Estado das Finanças, que foi transferido para secretário de Estado do Conselho de Ministros.