Roubar Putin para pagar a Maduro

por Roberto Cavaleiro

A 31 de julho de 2017, o presidente Nicolás Maduro e todo o governo venezuelano foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA alegando que ele era um ditador que estava envolvido no financiamento do terrorismo e na proliferação de armas de destruição em massa, além de ser culpado de lavagem de dinheiro, comércio de drogas e outras atividades corruptas.

Cinco anos depois, o governo Biden está a propor a suspensão de todas as sanções em troca de que os EUA e os seus aliados ocidentais tenham acesso às vastas reservas de petróleo da Venezuela.

Sem dúvida, esta reviravolta segue a decisão da Arábia Saudita e outros grandes produtores de petróleo que constituem a OPEP de reduzir drasticamente a produção e cobrar preços mais altos ao “mundo livre” ocidental. É também uma reação política mal disfarçada aos líderes da UE que decidem apoiar a decisão de Biden de limitar os preços do petróleo russo a fim de manter e eventualmente cortar os preços da energia; e uma indicação do agravamento das relações dos EUA com as nações árabes que se moveram diplomaticamente para relações mais amigáveis ​​com a China, a Rússia e o Extremo Oriente.

Essencialmente, os EUA não têm para onde ir. A questão agora é se o ditador Maduro concordará total ou parcialmente com os desejos de Biden, apesar de ter sido objeto de degradação e humilhação nos últimos cinco anos. Se ele recusar, pode enfrentar uma guerra económica por outros estados sul-americanos que estão presos ao Império dos EUA. Mas Maduro é um autoritário astto e provavelmente escolheria receber os EUA e os seus aliados – a um preço.

A globalização do Imperialismo Nacional e o desejo de líderes autocráticos pelo poder continuam sem a devida consideração pela necessidade mais urgente de eliminar gradualmente a nossa dependência de energia derivada de combustíveis fósseis.

Tomar 10-10-2022