A Oscilação da Precipitação e da seca

por Roberto Cavaleiro

O clima de Portugal é amplamente influenciado por uma zona anticiclónica no sul e uma zona de sistemas de baixa pressão no norte com uma área flutuante de transição centrada em Lisboa. Acima destes, a uma altitude entre oito e quinze km são os “jet streams” de massas de ar húmido que podem atingir velocidades superiores a 400 km/h. e sopram de oeste para leste trazendo frentes polares de ar mais frio que podem causar tempestades e chuvas.

Há muito poucos dados preservados para a precipitação em Portugal durante o século XIX, mas o Serviço de Proteção Civil da Amadora (um município da região norte de Lisboa e distante 10 km do Atlântico) manteve registos meteorológicos precisos após janeiro de 1916. Utilizando metodologia informática, o Professor Nuno Leitão do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais interpolou-os meticulosamente com o índice de Oscilação do Atlântico Norte para o período de 1836 a dezembro de 2015 fornecido pela US National Oceanic Atlantic and Atmospheric Administration . As irregularidades foram niveladas e outros dados foram introduzidos, dos quais resultou uma tabela para mostrar a precipitação anual de 1831 a 2020.

A média anual para 186 anos hidrológicos provou ser de 719 mm. Os cinco anos mais chuvosos foram 1867, 1880 1968 1995 e 1997 com variação de 1046 mm a 1216 mm. Os anos mais secos foram 1943, 1944, 1982, 2004 e 2018 com variações de 263 a 407 mm. No geral, a tendência foi de menor precipitação anual no final do período de 186 anos e de os meses mais húmidos passarem do outono para o inverno. Para o período de 1991 a 2020, a precipitação média anual caiu para 678 mm, sendo o mês mais chuvoso sempre janeiro com um máximo de 352 mm.

Deixando de lado o debate sobre a influência no clima das actividades poluentes da humanidade, pode-se facilmente deduzir que a terceira década do século XXI verá muito menos precipitação e que esta se limitará principalmente aos meses de inverno. Para combater esta previsão de aumento da seca, cabe ao governo introduzir agora medidas severas para (1) conservar a água da chuva nos reservatórios, (2) fornecer centrais de dessalinização para abastecimento a entidades comerciais e (3) garantir que as águas residuais de instalações domésticas e comerciais é reciclada antes de ser usada para irrigação.

Tais medidas vão causar pesar e consternação especialmente às classes privilegiadas, mas deve ser imposto um uso restritivo de água potável que deve estar disponível a um nível predeterminado e barato para os ocupantes de cada família; além dessa necessidade básica, os custos por pessoa devem aumentar acentuadamente. O uso de água potável para luxos como piscinas deve ser altamente tributado e eventualmente cessar quando suprimentos reciclados e dessalinizados estiverem disponíveis.

Seria oportuno que os nossos engenheiros hidrológicos estudassem as precauções estabelecidas pelo Estado de Israel, que compartilha com Portugal muitas semelhanças geográficas. Um estudo publicado recentemente com projecções suportadas por vídeo, imprime um cenário vívido dos perigos potencialmente devastadores do aumento do nível do mar e da queda da precipitação, que farão com que a água doce se torne uma mercadoria muito cara e cobiçada. Talvez seja apropriado no domingo 16 de junho (o 7º e último dia de Sucot) que nos juntemos aos nossos ancestrais judeus sefarditas na sua oração Tikkun Hageshem (Oração da Agua), que clama a Deus para lembrar a justiça da Sua criação e o grande dom de fluir água.

Tomar 14 de outubro de 2022