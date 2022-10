Não é sobre Dahmer, é o depois

D epois da euforia com ‘The Crown’, que voltou a liderar o top da Netflix nos dias seguintes após o desaparecimento da Rainha Isabel II, o novo fenómeno da plataforma de streaming já foi encontrado: trata-se de Dahmer, cuja série de 10 episódios - lançada no dia 21 de setembro - retrata a história e os crimes de Jeffrey Dahmer, um assassino em série que matou 17 jovens homens nos Estados Unidos. O sucesso que tem atingido já a tornou na segunda série em inglês mais vista de sempre - apenas atrás da quarta temporada de ‘Stranger Things’ - e, na semana de estreia, bateu mesmo a audiência da série sul-coreana ‘Squid Game’, com um total de 196,2 milhões de horas visualizadas. Não é difícil encontrar os vários motivos para tamanho êxito, já que as questões colocadas pelos espetadores são, na maioria dos casos, as mesmas quando a personagem é um serial killer e, mais importante, a narrativa é baseada em factos verídicos, como neste caso (embora com algumas partes ficcionadas): O que motivou? Como foi possível? Mas ninguém desconfiou?, etc.

Os crimes hediondos e descritos ao pormenor são capazes de deixar qualquer um verdadeiramente indisposto - e já não faltam relatos de pessoas a quem Dahmer - alerta spoiler: mesmo já cá não estando - tem andado a tirar o sono. Por isso, nada como guardar um tempinho para conteúdos pós-Dahmer, a saber: 1) Já somos crescidos - reality-show japonês que mostra crianças (entre os 4 anos e os 10 anos) a fazerem sozinhas o primeiro recado para os pais (a destacar o episódio 8, se só tiver tempo para assistir a um); 2) Homem x Abelha - A Batalha [Man vs. Bee] - Mr. Bean a ser... Mr. Bean, com Rowan Atkinson a desempenhar o papel de um funcionário (Trevor) que guarda casas de luxo na ausência dos proprietários e 3) Pôr do Sol, a série portuguesa que satiriza as telenovelas.