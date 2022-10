Europa escaldante!

Por João Sena

O futebol não pára. Depois de mais uma jornada europeia, regressam os campeonatos nacionais e há jogos de cortar a respiração. Ainda é cedo para falar de títulos, mas os resultados deste fim de semana podem deixar uma indicação de quem está mesmo para ganhar. Em Espanha, os eternos rivais Real Madrid e Barcelona estão empatados no primeiro lugar, o clássico de Madrid pode dar a liderança a qualquer um.

O melhor campeonato do mundo joga-se em Inglaterra e o confronto entre Liverpool e Manchester City vai animar a cidade dos Beatles. O campeão City segue um ponto atrás do surpreendente Arsenal, e vai ter de jogar muito para vencer no mítico Anfield Road, até porque Diogo Jota e Fábio Carvalho não querem perder mais pontos. Em França, joga-se outro clássico entre PSG e Marselha. A equipa da Cidade Luz lidera o campeonato com três pontos de vantagem sobre o Marselha. Se as estrelas aparecerem na noite de Paris, o PSG não deve ter dificuldade em ganhar o jogo, mas se Neymar e os seus amigos continuarem a amuar pode acontecer que, no domingo à noite, haja novidades na Ligue 1. E até pode ser que o novo lider seja o mesmo que ganhou, sem espinhas, em Alvalade esta semana.

Em Itália, são os outsiders que fazem a festa. O Nápoles lidera com dois pontos de vantagem, enquanto que os crónicos vencedores da Série A Milan, Juventus e Inter andam por lugares secundários. A Roma de José Mourinho está a quatro pontos do primeiro lugar.