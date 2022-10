FC Porto elimina Anadia em noite de goleada na Taça de Portugal

O Futebol Clube do Porto eliminou, este domingo, o Anadia, clube do terceiro escalão do futebol português, da Taça de Portugal com uma goleada por 6-0 no Estádio Municpal de Anadia.

Os 'dragões' de Sérgio Conceição não vacilaram no encontro que antecede ao clássico frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, a contar para o campeonato.

O espanhol Toni Martinez bisou na partida, ao passo que o jovem inglês Namaso abriu o marcador. Gabriel Veron, Fábio Cardoso e Bruno Costa foram os restantes jogadores que contribuíram para o festival de golos em Anadia.

O FC Porto fecha as contas para a próxima fase da taça rainha. As equipas que passaram para os 16 avos da prova são:

Gil Vicente (1.º liga), Arouca (1.º liga), Mafra (2.º liga), Machico (Campeonato de Portugal), Valadares Gaia (Campeonato de Portugal), Benfica (1.º liga), Sporting de Braga (1.º liga), Vitória de Guimarães (1.º liga), FC Porto (1.º liga), Oliveira do Hospital (3.º liga), Famalicão (1.º liga), Varzim (3.º liga), Estoril (1.º liga), Tondela (2.º liga), Casa Pia (1.º liga), Vitória de Setúbal (3.º liga), Vizela (1.º liga), Lank FC Vilaverdense (3.º liga), Beira Mar (Campeonato de Portugal), CD Rabo Peixe (Campeonato de Portugal), Farense (2.º liga), Académico Viseu (2.º liga), Leixões (2.º liga), Pevidém (Campeonato de Portugal), São. João Ver (3.º liga), Sanjoanense (3.º liga), Nacional (2.º liga), BSAD (2.º liga), Pêro Pinheiro (Campeonato de Portugal), Dumiense (Campeonato de Portugal), Moreirense (2.º liga) e Camacha (Campeonato de Portugal).