"Plot Twist". Hailey Bieber e Selena Gomez posam juntas num fotografia que dita fim da 'rivalidade'

É desta que os rumores acabam. Hailey Bieber e Selena Gomez posaram juntas e bem agarradinhas para uma fotografia durante um evento em Los Angeles, no sábado, depois de tanto tempo em que se falava de uma grande rivalidade entre as duas amantes do cantor Justin Bieber.

O fotografo Tyrell Hampton capturou a atual mulher de Bieber, Hailey, e a ex-namorada do cantor a abraçarem-se e a sorrir para a câmara. “Plot twist” – reviravolta em português -, escreveu o fotografo na descrição das fotografias que foram publicadas na rede social Instagram.

Hailey Bieber quebrou silêncio sobre a sua relação com Selena Gomez numa entrevista ao podcast "Call Her Daddy", no qual ela frisou que não existe drama entre as duas, apenas “respeito e amor”.

Justin Bieber namorou durante oito anos com a cantora, mas foi com Hailey Bieber que decidiu ficar para o resto da vida, casando-se com a modelo em 2018.