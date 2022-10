Coração de Billie Eilish parece ter novo dono

Há um novo passarinho a rondar Billie Eilish. A cantora de 20 anos foi vista de mãos dadas com o vocalista da banda The Neighbourhood, Jesse Rutherford.

A primeira prova do possível casal reside num vídeo publicado na rede social Tik Tok por um fã que os viu a sair de uma animação de Halloween, no Universal Studios em Los Angeles, na passada sexta-feira.

Apesar de o rosto de Jesse Rutherford não aparecer no vídeo, o cantor de 31 anos estaria a usar o mesmo casaco numa história no Instagram partilhada pelo irmão de Billie, Finneas, pouco tempo depois de ter sido divulgadas as imagens do casal.