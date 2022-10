Cantor de 41 anos morre em palco durante concerto em Paris

Mikaben, um dos rostos da música haitiana, morreu, este sábado, em pleno palco, durante um concerto na sala Accor Arena, na capital francesa

Segundo os órgãos de comunicação internacionais, o músico tinha 41 anos e terá sofrido um ataque cardíaco em frente de cerca de 20 mil pessoas. Mikaben foi convidado pelo grupo Carimi, também do Haiti, para atuar no seu concerto em Paris.

Apesar de ser sido imediatamente assistido quando desmaiou no palco, o artista não resistiu ao sucedido e acabou por morrer. Nas redes sociais, já circulam vídeos do momento.

Haitian singer Mikaben drops down dead on stage in Paris last night aged 41.

