Atores de Harry Potter prestam homenagem ao eterno 'Hagrid'

O ator Robbie Coltrane, conhecido por desempenhar o tão amado Hagrid na saga de Harry Potter, morreu, aos 72 anos.

A morte de Coltrane, num hospital junto da sua residência em Larbert na Escócia, apanhou fãs e colegas de profissão de surpresa, embora o ator apresentasse problemas de saúde há pelo menos dois anos.

A criadora de Harry Potter reagiu pouco depois ao desaparecimento de Coltrane. “Nunca mais vou conhecer alguém remotamente parecido com Robbie. Ele era um talento incrível, completo, e tive a sorte de o conhecer, trabalhar e rir com ele. Envio o meu amor e as mais profundas condolências à sua família, e sobretudo aos seus filhos”, escreveu no Twitter J.K.Rolling, partilhando uma fotografia de ambos.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

O ator Daniel Radcliffe, protagonista da saga, também quis homenagear o colega de elenco, ao lado de quem cresceu durante os oito filmes de Harry Potter, em que ambos participaram.

“Robbie foi uma das pessoas mais engraçadas que conheci e costumava fazer-nos rir constantemente quando ainda éramos crianças no ‘set‘. Tenho memórias, especialmente, boas da nossa alegria no filme ‘O prisioneiro de Azkaban’, quando estávamos abrigados da chuva torrencial na cabana do Hagrid e ele contava histórias e piadas para manter o espírito animado. Sinto-me incrivelmente sortudo por tê-lo conhecido e trabalhado com ele e muito triste por ter falecido. Era um ator incrível e um homem adorável”, lê-se no comunicado do ator.

Emma Watson, Hermione nos filmes, partilhou uma fotografia com Coltrane e um texto de tributo nas stories do instagram.

“Robbie foi o tio mais engraçado que tive mas, acima de tudo, o mais carinhoso e compreensivo, que me acompanhou desde criança até adulta. O talento dele era tão imenso que fazia todo o sentido ele interpretar um gigante — ele encaixava-se em qualquer lugar com o seu brilho. Robbie, se eu alguma vez tiver de ser tão gentil como tu foste para mim em ‘set‘, prometo fazê-lo em teu nome e memória. Espero que saibas o quanto eu gosto de ti e te admiro. Vou sentir falta da tua doçura, das tuas alcunhas, do teu calor, das tuas gargalhadas e abraços. Tornaste-nos uma família. Sempre lá para nós”, partilhou a atriz.

Por último, Rupert Grint, o Ron Weasley, partilhou uma fotografia de Hagrid junto à sua cabana e que legendou com um texto emotivo.

“De coração partido por ouvir que o Robbie partiu. Nunca vou esquecer o cheiro a charutos e cola para a barba – uma combinação maravilhosa. Ninguém neste planeta poderia interpretar Hagrid, só Robbie. Robbie era na vida, tal como Hagrid nos livros e nos filmes, caloroso, compreensivo e hilariante. Um homem de coração gigante que ainda estava a olhar por nós, mesmo décadas depois. Envio muito amor para a sua família. Vejo-te do outro lado, Bobser”, escreveu.

No documentário especial da reunião de 20 anos de Harry Potter, da HBO Max, “O regresso a Hogwarts“, Robbie Coltrane lembrava que Hagrid iria ‘estar lá’ para as gerações futuras.

“O legado dos filmes é que a geração dos meus filhos vai mostrar aos filhos deles”, disse o ator. “Podem, facilmente, assistir aos filmes daqui a 50 anos. Eu não vou estar aqui, mas Hagrid estará”.

Thank you Robbie Coltrane 🙏pic.twitter.com/uNt1bX5wsq — Harry Potter Facts & News (@DexertoHP) October 14, 2022



Thank you Robbie Coltrane 🙏pic.twitter.com/uNt1bX5wsq — Harry Potter Facts & News (@DexertoHP) October 14, 2022

Além de Harry Potter, Coltrane também participou na série policial Cracker e em filmes do James Bond, entre outros. Em 2006, recebeu o título de oficial da Ordem do Império Britânico (OBE).