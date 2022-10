PSP do Porto deteve oito pessoas e apreendeu quase 1.500 doses de drogas

A PSP deteve, entre sexta-feira e domingo, oito pessoas, no Porto e em Valongo, por tráfico de droga, tendo sido apreendidas quase 1.500 doses de droga, entre heroína, cocaína e haxixe.

Os detidos são seis homens e duas mulheres, com idades entre os 33 e os 56 anos, informou a PSP, em comunicado divulgado, esta segunda-feira.

Um dos homens foi detido na sexta-feira em Valongo, consigo tinha 18 doses de cocaína.

Também na sexta-feira, no Porto, foram detidos um homem, de 51 anos, e duas mulheres, de 33 e 40 anos, tendo-lhes sido apreendidas 52 doses de heroína e 238 de cocaína.

No domingo, foram detidos, também no Porto, quatro homens com 908 doses de heroína, 209 doses de cocaína e 61 doses de haxixe.

Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.