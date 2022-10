Benzema foi eleito o melhor jogador de 2022

O capitão do Real Madrid fez uma época tremenda que culminou com a conquista da Liga dos Campeões e do campeonato espanhol.





por João Sena

Sem surpresas, o francês Karim Benzena, jogador do Real Madrid, recebeu a Bola de Ouro, prémio atribuído pelo France Football ao melhor jogador de 2022. O francês sucede a Leonel Messi, que não esteve entre os nomeados para a edição deste ano, o mesmo acontecendo com Neymar. Pela primeira vez na sua longa história, a Bola de Ouro foi atribuída tendo em conta a época desportiva e não o ano civil, e fica muito bem entregue por aquilo que Benzema fez ao longo da temporada. Foi campeão europeu de clubes, vencedor da supertaça da UEFA, campeão espanhol, melhor marcador da liga e vencedor da supertaça espanhola. Era impossível não lhe darem o prémio. Ao chegar ao local de cerimónia deixou escapar “estou feliz por estar aqui e espero ter grande notícias”, e não demorou muito até que o troféu fosse parar às suas mãos.

O jogador do Real Madrid teve uma concorrência de grande gabarito como eram

Mané (Liverpool/Bayern) 2.º, De Bruyne (Manchester City) 3.º, Lewandowski (Bayern/Barcelona) 4.º, Salah (Liverpool) 5.º, Mbappé (PSG) 6.º, Courtois (Real Madrid) 7.º, Vinícius Júnior (Real Madrid) 8.º, Modric (Real Madrid) 9.º, Haaland (Dortmund/Manchester City) 10.º e Son (Tottenham) 11.º. Na lista de candidatos a melhor jogador do ano apareciam quatro portugueses. Longe do furor de outros tempos em que as atenções recaiam sobre CR7, o jogador português melhor classificado este ano foi Rafael Leão (Milan) na 14.ª posição. Numa época para esquecer, Cristiano Ronaldo ficou no 20.º lugar entre 25 candidatos, foi a sua pior classificação de sempre. Bernardo Silva (Manchester City) ficou na 22.ª posição e João Cancelo ocupou o 25.º posto. Referência ainda para a presença entre os nomeados de dois jogadores que passaram pelo campeonato português: Luis Díaz (ex-FC Porto) e Darwin Núñez (ex-Benfica). Os dois reforços do Liverpool ficaram na 17.º e 25.º posições respetivamente.

Alexia Putellas (Barcelona) entrou na história ao conquistar pela segunda vez consecutiva A Bola de Ouro no futebol feminino. Thibaut Courtois foi distinguido como o melhor o guarda-redes do ano e recebeu o Prémio Yashin. O France Football elegeu o Manchester City como o melhor clube de 2022.