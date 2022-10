Casamento com Chris Martin foi "um grande fracasso", diz Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow considerou o seu casamento com Chris Martin, vocalista dos Coldplay, “um grande fracasso”, remetendo alguma culpa no seu cartório.

"Eu não fui capaz de fazer com que o meu primeiro casamento desse certo e considerei isso um grande fracasso. Ainda é difícil. Dececionei as crianças e nunca mais será como se eu tivesse ficado com o pai deles", admitiu a atriz num evento da sua marca de lifestyle, Goop.

Agora, na casa dos 50 e casada com o argumentista Brad Falchuk, Paltrow falou sobre um possível regresso ao cinema, caso seja convidada para um projeto de que goste: "Não anseio por isso, não sinto saudades, mas as coisas podem reacender em diferentes momentos da vida. Já vivi o suficiente para saber que nunca podemos fazer suposições sobre quem vamos ser. Por isso, nunca diga nunca", apontou.