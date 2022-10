Ursos Paddington que foram deixados como homenagem à rainha vão ser doados

Os mais de mil ursos de peluche da personagem Paddington deixados do lado de fora das residências oficiais da Rainha Isabel II vão ser doados a uma instituição de caridade, revelou esta a família real britânica em comunicado.

Na nota, citada pela CNN, lê-se que os ursos foram limpos e vão ser entregues à instituição de caridade infantil Bernardo's, da qual a falecida monarca foi representante entre 1983 e 2016, ano em que o cargo foi assumido pela, agora rainha consorte, Camilla.

A página oficial de Instagram da família real partilhou uma fotografia de Camilla junto de dezenas de ursos Paddington, com a legenda: " A rainha consorte é fotografada com alguns dos mil ursos que foram deixados em tributo à Rainha Isabel e que rapidamente encontrarão novas casas cheias de amor. Os ursinhos foram bem esfregados para estarem no seu melhor antes de chegarem ao seu novo lar. Atualmente, eles estão a ser cuidados no Palácio de Buckingham, na Clarance House e na Creche Royal Parks"

A Rainha começou a ser associada ao Ursinho Paddington depois da personagem aparecer no chá da tarde da monarca, uma curta-metragem transmitida este ano em honra do Jubileu de Platina.