IRS. Valor isento do subsídio de refeição pago em cartão sobe para 8,32 euros

A subida do valor do subsídio de refeição da função pública para 5,20 euros vai fazer avançar para 8,32 euros o valor do subsídio isento de IRS quando este é pago em cartão ou vale.

O Código do IRS considera como rendimento de trabalho dependente o subsídio de refeição “na parte em que exceder o limite legal estabelecido ou em que o exceda em 60% sempre que o respetivo subsídio seja atribuído através de vales de refeição” ou de cartão, avança a Lusa.

Fonte oficial do Ministério das Finanças avançou à Lusa que “neste sentido, é excluído de tributação o valor do subsídio de refeição nos termos acima referidos”.