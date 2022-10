Maria João Baptista é a nova presidente do Hospital S. João

A atual diretora clínica do Hospital São João, Maria João Baptista, vai suceder a Fernando Araújo na presidência do Conselho de Administração da unidade de saúde do Porto, confirmou fonte do Serviço Nacional de Saúde.

Maria João Baptista, de 52 anos, entrou no maior hospital da região Norte em 1997, como Interna Complementar de Cardiologia Pediátrica, depois de entre janeiro de 1995 e dezembro de 1996 ter sido Interna Geral no Hospital Santo António, segundo o seu currículo, citado pela agência Lusa.

Era diretora clínica do Hospital São João desde 2019, tendo apanhado o surgimento da pandemia a covid-19.

Recorde-se que o Governo anunciou a 13 de outubro a nomeação do médico Fernando Araújo como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde por um período de três anos.