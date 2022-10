Efemérides de 19 de Outubro (2022)

Em 2013, o violino (Stradivarius) que tocou no naufrágio do Titanic para acalmar passageiros (cujo intérprete, o maestro da orquestra do barco, também morreu no desastre, em 1912) foi leiloado há 9 anos por um milhão de euros.





1813 Napoleão Bonaparte (1769-1821) foi derrotado há 209 anos na Batalha das Nações, também conhecida como Batalha de Leipzig (pela zona alemã em que teve lugar) – partindo em seguida para o (seu 1º) exílio de Elba.

1921 Noite Sangrenta em Lisboa, assim ficou conhecida uma cruel revolta de marinheiros, há 101 anos, na qual seria fuzilado o chefe do Governo, António Granjo (n.1881, apesar de refugiado em casa de uma pessoa próxima dos revoltosos que o procurou defender, Cunha Leal), com Machado dos Santos e outras personalidades da I República.

1972 Amílcar Cabral (1924-73), então dirigente máximo do PAIGC, anunciou há 50 anos na ONU a proclamação da independência da Guiné-Bissau, que ocorreu em Setembro de 1973, meses depois de o próprio já ter sido assassinado numa conspiração nunca esclarecida, mas que se julga ter sido de correligionários apoiados pela PIDE.

1986 António Ramalho Eanes (n.1935, Presidente da República entre 1976-86) assumiu a presidência do PRD, Partido Renovador Democrático, criado um ano antes pelos seus apoiantes, e que desapareceria nos anos 90, já sem ele lá, e depois de várias derrotas eleitorais.

2013 O violino (Stradivarius) que tocou no naufrágio do Titanic para acalmar passageiros (cujo intérprete, o maestro da orquestra do barco, também morreu no desastre, em 1912) foi leiloado há 9 anos por um milhão de euros.

2017 A UE apoiou Madrid há 5 anos, perante o desafio secessionista catalão.

2021 O presidente da Câmara de Moscovo ordenou há 1 ano que pessoas não vacinadas com mais de 60 anos fiquem em casa por quatro meses no meio de uma crise agravada do COVID-19.