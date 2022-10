Antigos rivais de Hollywood reúnem-se para esculpir abóboras

É isto que os verdadeiros ‘tipos’ da ação fazem com o seu tempo livre!", escreveu Sylvester Stallone no Instagram.





Nem o dia mais assustador do ano deixa os guerreiros Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone amedrontados. Os antigos rivais de Hollywood juntaram-se num encontro caseiro para esculpir abóboras.

"Eu e o meu grande amigo Arnold passamos algum tempo no seu incrível escritório a esculpir abóboras para o Halloween com facas de sobrevivência!! É isto que os verdadeiros ‘tipos’ da ação fazem com o seu tempo livre!", escreveu Stallone na descrição da fotografia, onde os atores aparecem sorridentes, na rede social Instagram.

Schwarzenegger republicou a mesma fotografia no seu perfil a fim de desejar um feliz Halloween.

“Rambo” e “Exterminador implacável” já percorram um longo caminho desde os anos 80, quando a sua rivalidade se colocava à frente da atual amizade. As intrigas resolveram-se quando Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone contracenaram juntos no "Plano de Fuga", em 2013, e na saga “Os Mercenários”.

"Estávamos a atacar-nos um contra o outro incansavelmente na imprensa. Chamávamo-nos nomes, era tão competitivo", disse Schwarzenegger em 2017, segundo a imprensa internacional.