Crise no gás. Governo diz que reservas estão nos 108%

As reservas de gás em Portugal estão “no máximo”, com níveis de armazenamento a rondar os 108%. As contas são do Ministério do Ambiente, afastando assim um cenário de escassez depois do anúncio de uma redução do abastecimento por parte da Nigéria. “Portugal tem as reservas no máximo e não há escassez no mercado de gás, mas o Governo está, como sempre, a monitorizar a situação”, revela o gabinete de Duarte Cordeiro. Já ontem, o governante tinha admitido que “qualquer informação alarmista é desadequada, ainda mais em tempos de incerteza global”.

Um argumento que já tinha sido usada pela Galp ao defender que “não é claro neste momento quando é que as operações locais serão restauradas ou se os impactos deste evento poderão resultar em ruturas adicionais de abastecimento” para a petrolífera.

Em causa está o alerta da Nigeria LNG Limited à Galp para “uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito” devido às chuvas e inundações registadas na África Ocidental e Central, que pode meter em risco o abastecimento em Portugal.

“Caça ao gás”

Também o ministro da Economia garantiu que os preços do gás vão continuar a subir e atingir preços médios de 100 a 120 megawatt hora, uma vez que o mundo vive uma “verdadeira caça ao gás”.

De acordo com António Costa Silva, “no caso do gás tivemos em 2021, um preço médio da ordem dos 23 euros por megawatt hora, este ano estamos a chegar aos 55/60 e podemos ter no próximo ano acima de 100 ou 120, em termos de preços médio. Em dois anos, o preço do gás poderá ter aumentado cinco a seis vezes e isso pesa substancialmente nas contas das empresas”, disse em entrevista à RTP3.

Já em relação a eventuais problemas decorrentes de quebras no abastecimento de gás da Nigéria afastou um cenário de preocupações, lembrando as medidas adotadas para “proteger as empresas consumidoras de gás”, nomeadamente os três mil milhões de euros que serão injetados no sistema para baixar o valor das tarifas de gás e eletricidade.

E defende que países como a Guiné Equatorial, Trinidad e Tobago – que atualmente fornece 10% do gás a Portugal – possam “substituir falhas que possam acontecer”.