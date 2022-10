Emigrante português assassinado na Alemanha

Bruno Costa foi ter com a mãe à Alemanha depois de ter estado preso em Portugal por roubo e tráfico de droga.





Um emigrante português de 39 anos foi assassinado à facada em Stolberg, na Alemanha.

O português, Bruno Costa, era natural de Rio Tinto, em Gondomar, escreve o Correio da Manhã, e residia naquele país há nove anos.

O crime terá acontecido no sábado à noite mas o corpo só foi encontrado em casa no domingo.

A família do português está, alegadamente, a ter apenas conhecimento do caso pela imprensa local.

"No domingo esteve cá a polícia, mas eu não conseguia falar. Estava em choque. Desde então não nos disseram mais nada, nem sei onde está o corpo do meu filho. Outro filho meu foi tentar falar com a polícia, mas disseram que não nos podiam dizer mais nada e depois nos contactavam", disse ao órgão supramencionado a mãe da vítima, Madalena Costa, de 61 anos, que vive na Alemanha há quase 20 anos.

"O meu filho veio ter comigo à Alemanha depois de ter estado preso em Portugal por roubo e tráfico de droga. Aqui teve uma vida às direitas, trabalhou nas obras e faziam alguns biscates, mas nos últimos três meses tudo se descontrolou", disse a mesma, assumindo que "estava a ser muito difícil combater o maldito vício".

Madalena Costa considera que nada justidfica o silêncio das autoridades, dizendo que "qualquer dia ainda enterram" o filho "sem saber de nada".

"Ninguém imagina a dor de uma mãe ao perder um filho, seja ele o que for na vida", conclui.