Kylie Jenner chorou durante três semanas depois de ser mãe

Celebridade foi mãe do segundo filho em fevereiro.





Kylie Jenner terá chorado durante três semanas depois de ter dado à luz ao seu filho mais novo, em fevereiro deste ano.

Na nova temporada do reality show "The Kardashians", a estrela do Instagram admitiu que tinha sido "muito difícil".

Quando a irmã Kendall sugeriu que as hormonas de Kylie no pós-parto estavam "provavelmente muito desorganizadas", a recém-mamã concordou.

"Eu chorei durante, tipo, três semanas... todos os dias, ao ponto de estar deitada na cama com a cabeça a doer-me imenso", explicou a criadora da marca Kylie Cosmetics, de 25 anos.

Por fim, a celebridade afirmou que se sentia "melhor mentalmente", admitindo que já não chora "todos os dias, o que é genial".