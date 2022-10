Já há acordo entre Portugal, França e Espanha para corredor energético

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron reuniram esta manhã para abordar a questão das interconexões, que se encontrava num impasse, uma vez que o governo francês era contra o avanço do gasoduto sobre os Pirinéus.





Já foi alcançado um acordo entre Portugal, Espanha e França em relação às interconexões relativas ao mercado energético europeu, denominado "MidCat".

O projeto "MidCat" consiste num “corredor da energia verde”, ou seja, um novo gasoduto, que vai ligar Barcelona a Marselha, começou por dizer o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, à entrada para a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron reuniram esta manhã para abordar a questão das interconexões, que se encontrava num impasse, uma vez que o governo francês era contra o avanço do gasoduto sobre os Pirinéus.

Na sua rede social Twitter, o líder do Governo português afirmou que teve uma reunião "muito construtiva" com Macron e Sánchez, onde alcançou "as bases de um entendimento sobre interligações energéticas entre os nossos três países".

Tive hoje uma reunião muito construtiva com o Presidente @EmmanuelMacron e com o PM @sanchezcastejon, em que alcançámos as bases de um entendimento sobre interligações energéticas entre os nossos três países. pic.twitter.com/lR5C92qsgQ — António Costa (@antoniocostapm) October 20, 2022