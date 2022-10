"Tolerância zero" para violência no desporto

Palavras foram do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia





O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, afirmou esta quinta-feira que o Governo tem uma posição de "tolerância zero" para a violência no desporto.

O governante falava na sequência de uma questão acerca da polémica sobre uma alegada festa sexual entre as jogadoras e a equipa técnica do Famalicão.

"O Governo tem acompanhado de perto. Já teve ocasião de dizer que a nossa posição é tolerância zero para esse tipo de manifestações de violência - para esse e para outros tipos de manifestação de violência", referiu no final do Conselho de Ministros.

Em causa está uma notícia do Jornal Pública, que divulgou que a Federação Portuguesa de De Futebol (FPF) recebeu uma alegada denúncia de uma ex-jogador a reportar uma festa sexual que envolveu oito jogadoras e alguns elementos da equipa técnica e da estrutura do Famalicão na temporada 2021/22.

João Paulo Correia lembrou que o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) "criou há uma semana um canal de denúncias" e apela a que estas sejam dirigidas para este canal.