Melanie C à procura do amor em aplicação de encontros

Cantora terá criado conta depois de terminar relação de sete anos com Joe Marshall.





A cantora Melanie C está à procura de um novo amor e recorreu a uma plataforma de encontros para tal.

De acordo com o jornal The Sun, a artista de 48 anos, começou a utilizar a plataforma Hinge depois de, em agosto deste ano, terminar a relação que teve durante sete anos com o produtor musical Joe Marshall.

“Parecem haver muitas mulheres atraentes por lá, mas todos os homens atraentes são homossexuais", terá dito a cantora.