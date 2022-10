Detido homem que abusou sexualmente da enteada durante quatro anos

Abusos sobre a criança, hoje com 11 anos, começaram há cerca de quatro anos no Brasil e continuaram em Portugal, para onde toda a família se mudou há alguns meses.





Um homem, de 57 anos, foi detido em Cascais, por ter abusado sexualmente da enteada durante anos.

Os abusos sobre a enteada, atualmente com 11 anos, começaram há cerca de quatro anos no Brasil e continuaram em Portugal, para onde toda a família se mudou há alguns meses, segundo um comunicado da PJ. “o último abuso conhecido perpetrado em fins de setembro deste ano”, acrescentaram as autoridades.

Os crimes ocorreram no interior da residência da família, quando o padrasto aproveitava as "ausências da mãe da criança, sua companheira, para, tirando partido da dependência, da confiança e da proximidade que tinha para com a menor, a submeter a atos sexuais de relevo".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, tendo sido aplicada a prisão preventiva como medida de coação.