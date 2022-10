Aluna agrediu colega com martelo em escola na Figueira da Foz

Jovem terá destruído telemóvel de colega com martelo, que depois foi usado para o agredir.





A PSP identificou três jovens na Figueira da Foz após um episódio de agressões, com recurso a um martelo, junto à escola que frequentam.

As agressões ocorreram esta quinta-feira à tarde, quando um dos jovens terá destruído um telemóvel com um martelo, que depois foi usado pela proprietária do telefone para agredir o causador dos estragos naquele objeto.

Quando os agentes chegaram ao local já só estava o jovem que tinha sido atacado com o martelo e que foi transportado para o Hospital da Figueira da Foz para receber tratamento médico.

Os três jovens envolvidos estão já identificados, "mantendo-se a PSP atenta a eventuais desenvolvimentos, nomeadamente através do Programa Escola Segura".