Três cidadãos romenos detidos por roubo de milhares de euros em hotel

Três homens, de nacionalidade romena, foram detidos no aeroporto de Lisboa, no sábado passado, e ficaram em prisão preventiva pela prática, em coautoria, de crime de furto qualificado, no valor de 28.500 euros, informou o Ministério Público, esta quinta-feira.

Os arguidos chegaram a Portugal no dia 13 de outubro e roubaram vários objetos num hotel da Avenida da Liberdade, em Lisboa, no dia seguinte

Segundo nota da procuradoria distrital de Lisboa, um dos homens ficou de vigia, enquanto os outros dois entraram num dos quartos do hotel, de onde levaram vários objetos, incluindo jóias, no valor de quase 28.500 euros.

A 15 de outubro, os agora detidos foram intercetados pelas autoridades quando se preparavam para abandonar o país no Aeroporto de Lisboa. Na sua posse estava grande parte dos objetos roubados.

Foram presentes a juiz e, após o interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.