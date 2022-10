A Banca e o Nobel da Economia

Ainda não percebi completamente se os Prémios Nobel da Economia foram este ano atribuídos a gente que defende o papel dos Bancos, ou que os acusa apenas de criarem as grandes crises financeiras do nosso tempo, que têm rapado como nada as nossas classes médias.

Por um lado, parece-me que eles exaltam o papel dos Bancos como intermediários entre as poupanças e a Economia, coisa que os próprios recusaram, por lhes ser inconveniente, e com o apoio dos governos, nos últimos tempos. Por outro lado, concordam em que as recentes grandes crises financeiras se deveram a eles. Mas querem sobretudo explicar como se devem evitar as crises financeiras, com os bancos.

Em que ficamos? Em que ‘la banque c’est le vol’? Então porque os apoiam os governos? E porque nos obrigam a usar os seus serviços, com custos enormes, uma vez que se habituaram às comissões e será difícil prescindirem delas pela própria vontade.