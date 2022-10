Deputado trabalhista renuncia por "má conduta sexual"

O deputado trabalhista Christian Matheson renunciou ao cargo depois de um órgão de vigilância parlamentar recomendar que este fosse suspenso por "má conduta sexual grave".

De acordo com a BBC, foram confirmadas duas alegações de má conduta sexual contra Christian Matheson por um ex-membro de sua equipa foram confirmadas.

O deputado terá alegadamente convidado uma colega para uma viagem particular ao estrangeiro, lê-se no relatório do órgão de vigilância parlamentar.

O deputado de Chester admitiu que cometeu uma violação do código e apresentou a demissão com "grande tristeza".

O órgão de fiscalização tinha recomendado que o deputado fosse suspenso da Câmara dos Comuns por quatro semanas "má conduta sexual grave". Esta acabou, contudo, por renunciar.

Segundo a BBC, o convite para a viagem ao estrangeiro terá sido por "motivação sexual", assim como indesejável, tendo o deputado colocado a denunciante sob pressão, intimidando-a. Além disso, durante um evento de trabalho fora do Parlamento, Matheson terá ainda entrelaçado "o braço" no da colega e feito "comentários pessoais sobre sua aparência enquanto a olhava sugestivamente".

O relatório revela ainda que o deputado insistiu em acompanhar a colega até uma paragem de autocarro, convidou-a para o seu apartamento, beijou-a duas vezes na testa e tentou beijá-la na boca.