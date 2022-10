Penny Mordaunt é a primeira candidata ao cargo de primeira-ministra britânica

O primeiro candidato à sucessão de Liz Truss já tem nome. Penny Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns britânica, anunciou, esta sexta-feira, a candidatura ao cargo de primeira-ministra.

"Fui encorajada pelo apoio de colegas que querem um novo começo, um partido unido e liderança no interesse nacional", escreveu Mordaunt na rede social Twitter.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH