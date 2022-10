Dados sobre covid-19: Mais casos, mortes e internamentos na última semana

Na última semana, foram diagnosticados mais 7.340 casos de covid-19 e 46 mortes causadas pelo vírus em Portugal, adiantou, esta sexta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados avançados pelo relatório da DGS representam um aumento do número de casos, mortes e ainda de internamentos face aos valores da semana anterior.

Em termos de novos casos, foram registados mais 761 infetados do que na última semana analisada. O valor de óbitos subiu para mais oito mortes. E dos internamentos também segue a mesma tendência: 465 pessoas internadas, mais 45 em relação à semana anterior, dos quais 32 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

No período de 11 a 17 de outubro, a taxa de incidência situava-se nos 71 casos por 100 mil habitantes, o que significa um aumento de 11%, quando comparada com a semana anterior. Já a taxa de transmissibilidade (RT) encontra-se nos 0,85.

Quanto às regiões, Lisboa e Vale do Tejo tem o maior aumento de casos (2.658, mais 408), seguindo-se pelo Norte (1.862, mais 45), pelo Arquipélago da Madeira (809, mais 246), e pelo Arquipélago dos Açores (346, mais 154).

Já no sentido oposto, a região Centro foi a que registou a maior descida de contágios (1.045, menos 22), logo antes do Algarve (322, menos 26), e do Alentejo (298, menos 44).

Lisboa e Vale do Tejo também é a região com maior número de mortos (20, mais quatro), com o Norte atrás (14, mais seis). Já o Centro registou nove óbitos (mais dois) e o Arquipélago dos Açores contabilizou dois (mais um).

Tanto o Arquipélago da Madeira, como o Alentejo não deram conta de vítimas mortais (menos duas) e o Algarve registou apenas uma (menos uma).

Em relação ao grupo etário com maior número de casos nos últimos sete dias, foi o dos 50 aos 59 anos (1.079, mais 166), enquanto o dos 0 aos 9 anos registou somente mais nove casos, num total de 188.

A faixa etária mais afetada nos internamentos é a das pessoas com mais de 80 anos (182, mais 25), ao passo que a faixa dos 30 aos 39 anos sofreu a maior redução (10, menos seis).