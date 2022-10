Mourinho posto à prova

A noite de Roma vai ser escaldante com a visita do Nápoles à Cidade Eterna. É destes desafios que José Mourinho mais gosta pela intensidade e pelos minds games , em que é especialista. Se ganhar, aproxima-se do primeiro lugar e deixa para trás equipas sonantes como o Milan e Juventus.

Viajando para o campeonato inglês, as semanas passam e a incerteza aumenta. O campeão Manchester City está com vida difícil para tirar do primeiro lugar o Arsenal, onde Fábio Vieira já conquistou o seu espaço. O jogo entre as duas equipas foi adiado, mas quando se encontrarem a luta pelo primeiro lugar vai ser tremenda.

O grande jogo desta jornada é entre o Chelsea e o Manchester United. A irritação de Ronaldo e a recusa em entrar no final da partida frente ao Tottenham saíram-lhe caras: vai ficar fora dos convocados para este jogo, e não se sabe quando volta.

Em Espanha, o Real Madrid – o clube mais titulado na gala do France Football – deverá passear a sua classe frente ao pouco competitivo Sevilha.

Em França, o todo poderoso PSG arrumou com o Marselha e consolidou a líderança. Mesmo sem Neymar e Sergio Ramos, é super favorito frente ao Ajaccio.