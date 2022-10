Bárbara Timo conquista medalha de prata em -63 kg no Grand Slam de Abu Dhabi

A atleta do Benfica teve forças para chegar à final, onde perdeu frente à britânica Lucy Renshell, primeira cabeça de série e segunda do ranking mundial





Bárbara Timo conquistou, este sábado, a medalha de prata na categoria de -63 kg no Grand Slam de Abu Dhabi. Este título junta-se ao bronze que arrecadou há menos de duas semanas nos Mundiais de Judo, em Tashkent.

Desde que mudou de categoria de peso a seguir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, dos -70 kg para os -63 kg, a judoca portuguesa tem estado ao mais alto nível competitivo.

Apesar do afastamento pela Federação Portuguesa da Judo da sua treinadora Ana Hormigo um dia antes da competição em Abu Dhabi, a atleta do Benfica teve forças para chegar à final, onde perdeu frente à britânica Lucy Renshell, primeira cabeça de série e segunda do ranking mundial, num combate em que cedeu por ippon muito perto dos quatro minutos regulamentares, a 11 segundos de entrar no golden score.

Na passada sexta-feira, mais atletas portugueses entraram em cena na capital dos Emirados Árabes Unidos. Catarina Costa terminou o Grand Slam em quinto lugar em -48 kg, Rodrigo Lopes conseguiu uma vitória e uma derrota em -60 kg, e Telma Monteiro (-57 kg) e Joana Diogo (-52 kg) perderam no combate de estreia.