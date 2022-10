O histórico politico Adriano Moreira morreu, este domingo de manhã.

A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias, que cita fonte familiar.

Adriano Moreira, antigo ministro do Ultramar no Estado Novo e presidente do CDS, foi o político com maior longevidade da história democrática portuguesa.

Em setembro celebrou o seu centésimo aniversário. Recorde o trabalho do Nascer do Sol sobre "os 100 anos de um homem de respeito" .