Pilotos de caça russo morrem após colisão com casa na Sibéria

Dois pilotos de um caça russo Su-30 morreram, este domingo, quando realizavam um voo de teste e o avião caiu sobre uma casa, na cidade siberiana de Irkutsk, confirmou o governador local.

"Ambos os pilotos morreram", informou Igor Kobzev, no Telegram, acrescentando que nenhum habitante local.

Sublinhe-se que o caça colidiu com um edifício de dois andares, onde residem duas famílias.

O governador garantiu ainda que o avião não transportava armas ou munições e que foi aberto um processo de investigação.

