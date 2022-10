Os insultos de Bolsonaro

por Pedro d'Anunciação

Estou convencido de que Bolsonaro já atingiu a sua máxima fasquia eleitoral, como Trump, e que nunca mais chegará democraticamente ao Poder, tenha o que tiver nas sondagens. Até porque lhe faltam qualidades mínimas, em que só o seu eleitorado mais fiel não repara. Isto, apesar de achar que a Oposição desgasta mais do que o Poder. Mas suponho que os votos que ainda assim vai conseguir (e que mesmo assim são muitos, relativamente ao que merece), devem-se a ter passado pelo Poder. As sondagens é que não têm a menor culpa disto. Devem limitar-se a dizer o que respondem as pessoas. O problema parecem ser os eleitores envergonhados.

De qualquer modo, o seu refinamento nos insultos será alguma vez aceite pela maioria do eleitorado das Américas? Nas Europas não seria.

Mas sempre prefiro não ver Lula enveredar pelo mesmo caminho.

E alguém acreditará nas coisas todas que Bolsonaro está o oferecer agora, a par dos insultos e das ameaças? Não teria antes tempo de sobra? É certo que quem o apoia não é muito racional.