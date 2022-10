Efemérides de 24 de Outubro

1147 D. Afonso Henriques (1109-85, 1º Rei de Portugal desde 1139) conquistou há 875 anos Lisboa aos mouros, depois de um cerco que durou desde Julho, com a ajuda dos Cruzados (da II Cruzada), que estavam aqui a caminho da Terra Santa.

1763 Foi ordenada há 256 anos a demolição de todas as barracas destinadas a habitação e serviços, construídas em Lisboa depois do Terramoto de 1755, no tempo do iluminismo esclarecido do marquês de Pombal (1699-1782), que governou Portugal no reinado de D. José (1740-77).

1795 A Polónia, que funcionava já como um Protectorado russo (a geografia às vezes é uma praga) foi partilhada há 227 anos pela Prússia, Áustria e Rússia, depois desta partilha ter sido iniciada com a aprovação do Parlamento polaco em 1792.

1929 Foi há exactamente há 93 anos a "Quinta-feira negra" na Bolsa de Nova Iorque, com as cotações a desaparecerem numa só sessão, acontecendo o pior 5 dias mais tarde – com uma recuperação difícil e longa.

1939 Foram postos à venda há 83 anos os primeiros lotes de meias de nylon (nome genérico para a família das poliomidas, criadas em 28 de fevereiro de 1935 pelo químico Wallace Hume Carothers), lançadas pela empresa química Dupont.

1945 Fundação da ONU, sucessora da Sociedade das Nações, que ficou como o seu dia.

1972 António de Spínola, então governador da Guiné, escreveu ao chefe do Governo português da época, Marcello Caetano, há 50 anos, pedindo autorização para se encontrar com o líder do PAIGC, Amílcar Cabral, tendo-lhe sido negada a autorização, que acabava por funcionar como a admissão de negociações oficiais.

1975 Foi criada há 47 anos a diocese de Setúbal, entregue ao seu primeiro bispo, D. Manuel Martins (1927-2017), qualificado de bispo-vermelho pelas suas preocupações sociais.

2011 O Wikileaks anunciou há 11 anos que deixaria de publicar segredos oficiais por falta de financiamento, mas voltou a fazê-lo, para entalar Hillary Clinton contra Trump, nas eleições americanas, aparentemente com o apoio de Putin.

2018 O Parlamento Europeu aprovou há 4 anos uma proposta que previa, entre outras medidas, a proibição da venda de produtos de plástico de utilização única na União Europeia a partir de 2021.

2020 O VAR começou à 2 anos, na Argentina, num jogo amistoso entre o Villa Dalmine e o Platense, com 9 câmaras de prova desde distintos perfis e pontos do campo de jogo.

2021 Os casos de COVID-19 na Europa de Leste passaram há 1 anos os 20 milhões, com Rússia, Ucrânia e Roménia entre os cinco principais países que relataram mortes em todo o mundo.